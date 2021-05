L’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli: “Non ce la faccio, mi sento male”

Nel corso della diciottesima puntata de L’Isola dei Famosi Andrea Cerioli si è rifiutato di gareggiare in occasione della prova immunità.

Lunedì 17 maggio 2021 Ilary Blasi è tornata in onda con la diciottesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con Andrea che si è rifiutato di gareggiare nel corso della prova immunità.

Andrea Cerioli, Matteo e Ignazio

La conduttrice ha dato il via alla diciottesima puntata de L’Isola dei Famosi salutando gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio.

In collegamento con la Palapa, ha quindi parlato degli scontri avvenuti in settimana, come quello tra Matteo e Ignazio.

Andrea Cerioli, l’amicizia con Moser

In particolare il primo ha accusato Moser di non aver fatto mangiare Miryea nel corso della prova ricompensa a vantaggio dell’amico Andrea. In difesa del fidanzato di Cecilia Rodriguez interviene proprio Cerioli, con Miryea che dal suo canto ha affermato: “Sono punti di vista, io ci sono rimasta male ma perché avevo fame”.

Andrea Cerioli, prova immunità

La puntata prosegue con la Blasi che chiede alla leader Isolde di scegliere chi tra Ignazio e Cerioli debba sfidare Matteo.

Alla fine la scelta ricade proprio su Andrea, con quest’ultimo che si è rifiutato di gareggiare dopo il primo tentativo. La prova immunità, ricordiamo, consisteva in una prova fisica, che vedeva un elastico trattenere il concorrente mentre provava a toccare degli oggetti molto distanti. Alla fine a vincere è stato Matteo, con Andrea che si è arreso.

A tal proposito ha affermato: “Sono a pezzi, son stanco, questa dove c’è bisogno di far resistenza non riesco a farla“. La conduttrice esorta quindi il naufrago a provarci, con la fidanzata, Arianna Cirrincione, che a sua volta dallo studio prova a caricarlo: “Amore mi senti? Dai amore provaci, amore sei lì giocatela finché puoi”. Cerioli, però, è fermo sulla sua decisione: “Non mangio, questa prova non riesco a farla, mi sento le gambe fiacche, so di perderla e la perdo. Bisogna anche saper perdere, non riesco a farla questa prova“.

Andrea Cerioli, le parole di Tommaso Zorzi

Rientrati in Palapa, Tommaso Zorzi dallo studio ha commentato: “Capisco la fame, capisco la fatica, ma non è stato nemmeno sportivo comportarsi così”. Cerioli ha risposto: “Non ci riesco, non voglio sentirmi male come è successo l’altra volta”. Valentina Persia dal suo canto ha sottolineato: “Sarebbe stato più equo scegliere uno come Ignazio Moser, più pronto fisicamente per una prova di questo”.