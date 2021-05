L’Isola dei famosi, Elettra Lamborghini su Fariba: “Un po’ se lo merita”

Nel corso della ventesima puntata de L'Isola dei famosi Elettra Lamborghini ha espresso il proprio punto di vista in merito all'eliminazione di Fariba.

Lunedì 24 maggio 2021 Ilary Blasi è tornata in onda con la ventesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con Elettra Lamborghini che ha espresso il proprio parere in merito all’eliminazione di Fariba.

Ecco cosa è successo.

Fariba, la ventesima puntata

La conduttrice ha dato il via alla ventesima puntata de L’Isola dei Famosi salutando gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio. Si è quindi collegata con Rosolino e i naufraghi in Palapa, con la presentatrice che ha spiegato: “Questa sera ogni naufrago sarà in pericolo”. Nel corso della ventesima puntata, infatti, verrà eletto il secondo finalista e vi sarà una doppia eliminazione.

Fariba, le due nominate

La puntata inizia quindi parlando proprio delle due nominate, ovvero Miryea e la Tehrani. Valentina, soffermandosi sulla mamma di Giulia Salemi ha dichiarato: “Non ce la faccio più”. L’altra naufraga dal suo canto ha replicato:“Mi odiano perché sono sincera (…) Molti la pensano come me ma non lo dicono perché non vogliono essere nominati”.

Dallo studio interviene Tommaso Zorzi che la accusa di vittimismo: “Arrivati a questo punto, non ci puoi far vedere dell’altro? (…) Non può essere sempre un Fariba contro tutti”.

Fariba, il televoto

La puntata prosegue con la Blasi che chiude il televoto. Alla fine ad essere eliminata è Fariba con il 54% dei voti. Salva invece Miryea con il 46% dei voti. La Tehrani ha quindi deciso di dare il bacio di Giuda, che vale una nomination, a Valentina. La naufraga comica ha dichiarato: “L’ultimo s’accetta. Ringrazio l’universo”. La conduttrice ha quindi precisato che l’eliminata farà immediatamente ritorno in Italia, senza passare per la Playa Imboscadissima, in quanto “ha già vissuto su playe alternative”.

Dopo aver comunicato l’esito del televoto, Ilary Blasi ha chiesto a Elettra Lamborghini il suo parere in merito. A tal proposito l’opinionista ha affermato: “Diciamo che un po’ se lo merita“. In particolare ha affermato: “Però dai ha nominato Miryea, francamente me lo aspettavo“. La Tehrani, dal suo canto, ha commentato: “Si me lo aspettavo. Infatti avevo detto per la prima volta che avevo ansia”.