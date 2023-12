Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Greta Rossetti ha avuto una crisi dopo che sua madre Marcella è entrata per incontrarla. Il momento del ricongiungimento con i familiari è sempre molto emozionante, in questo caso però ci sono state delle tensioni che hanno coinvolto anche Mirko dallo studio.

La crisi di pianto di Greta al Grande Fratello

Sotto le feste natalizie l’ingresso dei familiari dei concorrenti del Grande Fratello è un momento ancora più emozionante, soprattutto a questo punto del gioco in cui le mancanze cominciano a farsi sentire.

Anche Marcella, mamma di Greta, ha voluto esserci ed è entrata per far visita alla figlia, tuttavia questo ha scatenato una profonda crisi nella ex tentatrice perché è scoppiata a piangere.

Sua madre le ha detto di essere stata molto male per ciò che successo con Mirko ed è anche molto arrabbiata con lui per il comportamento non corretto, a questo punto Greta visibilmente scioccata ha chiesto per quale motivo fosse stata tanto male. “Lo capirai quando uscirai” le ha risposto Marcella senza aggiungere altro.

Discussione al Grande Fratello: l’intervento di Mirko

Essendo stato chiamato in causa, Mirko è intervenuto. Il ragazzo era in studio e ha provato a dire alcune parole alla donna ma Marcella lo ha respinto dicendogli che avrebbe potuto almeno telefonarle e parlare della situazione, dato che lei lo ha accolto come un figlio.

Fra l’altro era dispiaciuta della situazione perché ha rivelato che Greta soffre di attacchi di panico e tutto questo le fa male.

In tutto ciò Greta piangeva disperatamente: “Voglio godermi il momento con mia mamma, basta parlare di questa storia“. La cosa è andata avanti anche quando Marcella è uscita, infatti ad Alfonso che cercava di calmarla, Greta ha detto: “Voglio che si parli di me, faccio un appello a tutti, anche a te Mirko: basta!”.