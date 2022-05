La missione di Blue Origin, il 20 maggio altre sei persone nello Spazio

Ancora Blue Origin, la compagnia aerospaziale di Jeff Bezos ha annunciato che il 20 maggio altre 6 persone voleranno nello Spazio

Il lancio di NS-21 sta per avvenire: il 20 maggio prossimo, se tutto andrà come è stato programmato altre sei persone voleranno nello Spazio per Blue Origin.

Il volo nello Spazio, chi saranno i sei astronauti

Blue Origin ha annunciato i nomi degli astronauti lo scorso 9 maggio.

Si tratta di Evan Dick, Katya Echazarreta, Hamish Harding, Victor Correa Hespanha, Jaison Robinson e Victor Vescovo. Katya Echazarreta diventerà la prima persona nata in Messico a raggiungere lo Spazio, mentre Evan Dick sarà la prima persona a volare con Blue Origin due volte, dopo il suo viaggio datato dicembre 2021.

L’organizzazione del viaggio e i dettagli del lancio

Come anticipato, il lancio dovrebbe essere effettuato il 20 maggio prossimo, in una finestra che si aprirà alle ore 15:30 (ora italiana).

Si tratta del quinto volo spaziale umano di Blue Origin. I passeggeri del veicolo automatizzato potranno vedere la Terra contro l’oscurità dello Spazio e sperimentare alcuni minuti di assenza di gravità. Dal decollo all’atterraggio passeranno circa 10-12 minuti. Si tratta del primo lancio che non ospiterà a bordo alcun personaggio famoso.