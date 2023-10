Ladro cerca di scappare, ma cade dal quinto piano di un palazzo e muore. Orrore a Caserta

Sgomento a Caserta dove un ladro, nel tentativo di scappare, è precipitato dal quinto piano di un condominio, in un parco di via Petrarelle, e ha perso la vita. Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte della Polizia di Stato, alla ricerca anche di un complice presente durante il furto.

Tenta di scappare dopo aver messo a segno un colpo, ma cade dal quinto piano e muore: shock a Caserta

Il ladro con ogni probabilità si trovava all’interno dello stabile insieme ad un complice. Mentre erano intenti a mettere a segno il colpo sarebbero stati scoperti e nel tentativo di scappare, l’uomo sarebbe caduto dal balcone, facendo un volo di oltre dieci metri, che non gli ha lasciato scampo.



Il fatto è accaduto a Caserta, in un parco di via Petrarelle. In corso gli accertamenti da parte della Polizia di Stato, allertati da alcuni residenti. Nessuna traccia al momento del complice dell’uomo deceduto. Si cerca di far luce anche sulla dinamica che avrebbe portato i due a darsi alla fuga. Probabilmente colti sul fatto, oppure disturbati, avrebbero tentato di scappare passando per il balcone, ma qualcosa è andato storto.

Il ladro avrebbe infatti perso l’equilibrio, rimanendo ucciso nella caduta dal balcone dell’appartamento. In quello stesso condominio abita, anche se in una scala differente rispetto a quella dove è avvenuta la tragedia, pure l’ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio, rimasto sotto shock insieme a tutti gli altri residenti.