Una nuova bomba travolge Buckingham Palace: ecco cosa aveva dichiarato Lady D in alcuni vecchi audio.

La nota trasmissione Good Morning America ha rilasciato nelle scorse ore nuove indiscrezioni bomba che stanno per travolgere Buckingham Palace e tutta la famiglia reale. Questa volta si parla di Diana Spencer e di alcune dichiarazioni da lei pronunciate anni fa e rese note solo in questi ultimi giorni.

Nuovi audio di Lady Diana: “Carlo deluso dalla nascita di Harry”

Com’è noto, il principe Harry non ha ad oggi un buon rapporto con il padre, Re Carlo III, a causa di un passato difficile raccontato nel dettaglio nel libro scandalo Spare. Gli audio che il programma statunitense ha dunque mandato in onda potrebbero però a questo punto minare una situazione già di per sé molto delicata.

“Al battesimo di Harry, Carlo è andato da mia madre e le ha detto che eravamo molto delusi perché pensavamo fosse una femmina” si sente dire a Diana nell’audio reso noto a Good Morning America, registrato in occasione di una vecchia telefonata con il giornalista Andrew Morton.

Sembra inoltre che la nascita di un maschietto non sia stata l’unica fonte di delusione di Carlo, che a quanto pare alla vista di Harry avrebbe commentato: “Oddio, è un maschio. E ha i capelli rossi”. Frasi, quelle di Carlo, che però non piacquero alla madre di Lady D, che a proposito aveva svelato all’amico “Mia mamma lo rimproverò dicendogli che doveva capire quanto era fortunato ad aver avuto un figlio sano”.