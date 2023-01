Lancio di oggetti, botte da orbi e partita sospesa

Poco calcio, zero sport e tanta violenza in Campania, dove nel corso di un match in provincia di Salerno c’è stato un lancio di oggetti, poi botte da orbi ed alla fine partita sospesa.

Quella fra Ascea 2018 ed Olympica Cilento di prima categoria è degenerata in violenza e purtroppo il triste esempio dei fatti di Pagani non è servito a far capire che il calcio è uno sport che bandisce ogni forma di inciviltà e foga eccessiva nel tenere per i coloro della propria squadra.

Botte da orbi e partita sospesa

I media locali spiegano che ci sono stati attimi di tensione durante la partita Asd Ascea 2018 e Olympica Cilento vaevole per il Campionato di Prima Categoria.

Secondo una ricostruzione di Salerno Today i tifosi ospiti avrebbero “lanciato degli oggetti contro un supporter della squadra avversaria”. E dopo poco quell’episodio avrebbe innescato una violenta rissa che ha reso necessario l’intervento dei carabinieri della territoriale presenti a bordo campo.

Accertamenti in corso sui responsabili

Secondo la ricostruzione della testata campana poi la partita è stata sospesa per motivi di ordine pubblico. Accertamenti sono ancora in corso per individuare i responsabili e per attribuire specifici provvedimenti a loro carico secondo le recenti norme integrate dal Ministero dell’Interno.