Latina, 50 studenti sono positivi al tampone: scuole nuovamente chiuse

Il Covid torna a far paura tra i banchi di scuola.

A pochi giorni dalla riaperture delle scuole, dopo le vacanze pasquali, a Latina e provincia sono già circa cinquanta gli studenti che sono risultati positivi al coronavirus. La Asl territoriale ha, infatti, richiesto tamponi a tappeto per cercare di monitorare e tenere sotto controllo i contagi.

Purtroppo, però, visto i numerosi positivi tra i banchi, molte classi sono state costrette già a chiudere. E gli studenti ed i docenti si ritrovano nuovamente in Dad, ma soprattutto in quarantena.

Scuole chiuse a Latina: 50 positivi tra i banchi di scuola

Il numero più alto di positivi sono emersi nelle scuole superiori: lì si sono verificati dei piccoli focolai, in particolare nelle classi di Latina città, Aprilia, Formia e Cisterna.

Inoltre, la Regione da dicembre scorso, per chi non ne fosse a conoscenza, ha dato la possibilità agli studenti proprio delle scuole superiori di poter fare gratuitamente il tampone. Ciò è possibile farlo in qualsiasi drive-in del Lazio. Lo stesso Nicola Zingaretti, presidente della Regione, ha sottolineato che questo servizio proseguirà in maniera ancora più dura nelle prossime settimane, per gestire la diffusione quasi ormai indomabile del contagio tra i giovani.

Per poter fare il tampone gratuito i ragazzi dovranno solo mostrare il proprio documento di riconoscimento e non avranno bisogno neppure della prescrizione del medico. Importante anche dire che la stessa possibilità è stata data ai docenti ed al personale scolastico.