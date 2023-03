Laura Pausini: "Ecco con quanti uomini ho fatto l'amore"

Confessione a luci rosse per Laura Pausini. Ospite del programma tv spagnolo El Horminguero, la cantante italiana di origine romagnola ha svelato un segreto della sua intimità: con quanti uomini ha fatto l’amore nella sua vita.

Il sesso per la Pausini

Invitata dal conduttore Pablo Matos per presentare il suo ultimo lavoro discografico, non si è tirata indietro davanti alle domande più scomode. Dalla domanda iniziale «Hai mai usato preservativi rimasti in borsa dopo aver chiuso una precedente relazione?», Laura Pausini ha dichiarato di non essere il tipo di donna da avventura di una notte e ha raccontato di aver fatto l’amore solo con tre uomini fino a oggi. Tutti suoi fidanzati. Questa la sua risposta: «Non lo so, nella mia vita ho fatto l’amore solo con tre persone. Non l’ho mai fatto il giorno in cui ho incontrato qualcuno. Ho sempre voluto mettere su famiglia. Non ho mai avuto avventure di una notte».

I fidanzati di Laura

Nella sua vita, la cantante ha avuto tre storie importanti, tutte molto lunghe. Dal 1993 al 2001, è stata a fianco del suo ex produttore e agente Alfredo Cerruti. Dal 2002 al 2004, è stata legata all’altro suo ex agente Gabriele Parisi. Nel 2005, la vera svolta alla sua vita: Paolo Carta, il suo chitarrista. Poi compagno. Poi padre di sua figlia Paola.