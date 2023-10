Laura Pausini ha rivelato di essere stata dipendente dai social. Oltre ad ammettere di aver avuto difficoltà a gestire il tempo da dedicare alla sua vita online, la cantante ha anche confermato di essere sempre lei, in prima persona, a rispondere ai commenti lasciati dai followers sulle sue pagine.

Il rapporto con la rete e con gli haters

In occasione dell’intervista rilasciata al settimanale Grazia, dopo aver ammesso di aver avuto un rapporto di eccessiva dipendenza con la rete in passato, la Pausini ha rivelato di ricevere perlopiù messaggi affettuosi da parte dei fan ma di aver dovuto anche scontrarsi con haters. “A volte mi parte proprio il matto”, ha esclamato. “Mi chiedo: ‘Se non ti piaccio, che vuoi da me? Perché entri in casa mia?’”, ha detto l’artista, spiegando di non riuscire proprio a censurarsi quando legge i commenti degli haters. In queste circostanze, solitamente la sua decisione è drastica ossia cancellare “commenti inopportuni e violenti”.

“Razionalmente so che non dovrei sprecare energie con queste persone, ma di pancia e cuore non mi arrendo”, ha continuato, spiegando di avere spesso la tentazione di avviare un confronto con gli utenti che la insultano. “Vorrei convincerli a non comportarsi così”.

Laura Pausini: “Ero dipendente dai social”

Nel corso dell’intervista, poi, la Pausini ha raccontato di aver vissuto un periodo molto difficile durante la pandemia Covid. Un periodo durante il quale si è messa in discussione sia come professionista che come donna. Dalla rinascita seguita alla crisi, è poi nato l’album Anime Parallele.

Proprio durante la pandemia, inoltre, si è resa conto di dover superare – tra gli altri problemi – anche la dipendenza dai social network.

“Purtroppo ci ero caduta dentro”, ha detto. “Paolo mi ha fatto notare che se stavo sempre incollata al telefono poi non potevo lamentarmi se Paola (sua figlia, ndr) faceva lo stesso. Ho smesso subito”, ha rivelato, sottolineando l’aiuto ricevuto dal marito.