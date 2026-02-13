Il profilo Instagram di Vasco Rossi è diventato il palcoscenico di un vero e proprio mix tra musica, fan e provocazioni, culminato nella difesa di Laura Pausini. Dopo le critiche piovute sui social per la sua esibizione dell’inno d’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il cantante ha preso posizione con un messaggio senza mezzi termini.

Il caos creativo di Vasco Rossi su Instagram: tra fan, arte e curiosità

Il profilo Instagram di Vasco Rossi è una vera esplosione di energia e creatività, un mix imprevedibile di contenuti che cattura l’attenzione dei fan ogni giorno.

Nelle ultime 24 ore, il rocker ha condiviso un video del suo corso di teatro sperimentale a Modena, una scuola da lui voluta e che porta il suo nome, un servizio televisivo locale che mostra un carro di Carnevale con il suo volto ad Arcireale, e un video realizzato da un fan che raccoglie una serie di ritratti di Vasco. Non sono mancati collage fotografici, il video di un uomo che si è tatuato il suo volto sulla schiena e un consiglio di lettura: “Mi è capitato tra le mani questo libro, l’ho letto e l’ho trovato molto interessante. Se vi capita, ve lo consiglio“, riferendosi a Vasco Dentro.

La sua attenzione non si limita all’arte e ai fan: il cantante ha celebrato la medaglia d’oro di Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ha condiviso il video di una bambina che balla sulle sue note, selfie sotto un albero e in bagno, e infine un post di apprezzamento per Laura Pausini.

Laura Pausini e le polemiche dopo l’inno: Vasco Rossi la difende, duro attacco agli haters

Dopo le critiche ricevute sui social per la sua esibizione dell’inno d’Italia alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Laura Pausini ha trovato un alleato inatteso in Vasco Rossi. Il cantautore ha scritto su Instagram: “Aggiungo che la Pausini ha cantato l’inno nazionale in maniera impeccabile, con le variazioni vocali, consentitele dal suo grande talento e che un’artista internazionale come lei aveva il diritto e il dovere di fare. E andate tutti a farvi f0ttere!”. Un messaggio che la stessa Pausini ha condiviso, dichiarando: “Sono senza parole, solo amore per il mio Re”.

Nonostante il sostegno di Vasco, la performance dell’inno ha suscitato un’ondata di commenti negativi online, con utenti che hanno definito l’esibizione poco coinvolgente o inappropriata: “Per nulla coinvolgente, moooolto meglio la voce di Arisa… sembra na pesciarola“; “L’inno ha una sua storia e un suo significato, non è una canzoncina“; e ancora, “Laura Pausini ha rovinato l’Inno. Una cosa raccapricciante“.

Pausini, lasciando il Palazzo del Quirinale dopo l’incontro con il presidente Sergio Mattarella, ha commentato: “Ho capito con questo messaggio che devo veramente concentrarmi sulle persone che mi vogliono bene”, riconoscendo l’affetto dei fan e l’appoggio di Vasco.