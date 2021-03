Lazio arancione ma con le terapie intensive piene

Sono 380 i posti letto covid di terapia intensiva occupati nel Lazio. Lo dice l’ultimo bollettino medico diramato dalla Regione nella giornata di ieri

Lazio arancione ma con un dato inquietante: le terapie intensive della regione sono piene e il numero di ricoverati al loro interno è al di sopra della soglia di allerta. Sono infatti 380 i posti letto covid di terapia intensiva occupati nel Lazio.

Lo dice l’ultimo bollettino medico, che specifica come siano aumentati anche i pazienti nel reparto dell’Istituto Superiore di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. In cura fino a ieri, 29 marzo, ce n’erano 36 in condizioni gravi. Gli stessi ricoveri ordinari sono aumentati, quello dei pazienti che necessitano di cure ma non di di supporto respiratorio. I numeri del bollettino dicono che hanno superato i 3mila casi.

Da oggi, martedì 30 marzo, il Lazio è in zona arancione e ieri ha registrato un dato con meno contagi complessivi che nelle 24 ore precedenti. Erano stati 1403. Tuttavia con numero inferiore di tamponi (oltre 14mila, tra tamponi e antigenici). In aumento ieri anche i decessi, a quota 45. La soglia di attenzione perciò è comunque alta. L’allentamento delle restrizioni è tenuto d’occhio con particolare attenzione.

Misure allentate ma con cautela

Perché è un allentamento che riguarda la riapertura di asili, scuole elementari e medie.

Quella poi di negozi, centri centri commerciali, centri estetici, parrucchieri e barbieri. Inoltre è allentamento che autorizza gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Questo solo fino al 2 aprile, poi il 3, 4 e 5 aprile l’Italia intera diventerà zona rossa per le vacanze di Pasqua.