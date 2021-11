Lazio, neve anche a bassa quota: freddo intenso e disagi per scuole e viabilità

La neve ha imbiancato i dintorni di Roma e altre aree del Lazio tra il 28 e il 29 novembre. Molte scuole sono rimaste chiuse. Disagi lungo la Salaria.

La neve ha imbiancato i dintorni di Roma e altre aree del Lazio, anche a bassa quota, nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 novembre, portata da una corrente di aria fredda arrivata dal Polo Nord.

Lazio, neve anche a bassa quota: disagi lungo la via Salaria

I fiocchi bianchi hanno interessato la parte alta del Reatino e il Monte Terminillo, dove sono caduti 20 centimetri di neve. 8 centimetri si sono invece depositati a Pian De’ Valli.

Neve anche sull’Alto Velino Cicolano, Leonessa, Amatrice, Accumoli e la via Salaria, lungo la quale si sono verificati alcuni disagi alla viabilità.

Lazio, neve anche a bassa quota: chiuse molte scuole

Imbiancate le zone dei Castelli Romani e del Viterbese, anche a 300/400 metri di altitudine.

In diversi comuni le scuole sono rimaste chiuse.

Lazio, neve anche a bassa quota: le previsioni per martedì 30 novembre

Il paesaggio imbiancato non sembra comunque destinato a durare, se non in montagna: martedì 30 novembre le previsioni meteo dicono infatti che ci sarà il sole. La pausa dal maltempo sarà però breve e già da mercoledì 1° dicembre torneranno piogge e temporali.

Il freddo non lascerà comunque il Lazio.

A Roma le temperature si manterranno tra i 3 e gli 11 gradi centigradi. Le città più fredde saranno Rieti, dove si raggiungeranno i -3 gradi centigradi, e Frosinone, che durante la notte e la prima mattinata toccherà quota 0.

