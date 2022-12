Le Iene Show, Belen è più forte dell'influenza e si presenta in studio

Nelle scorse ore Belen aveva destato preoccupazione per via dell'influenza che aveva colpito lei e Luna Marì. La showgirl è andata in studio.

Il peggio per Belen potrebbe essere scampato.

La showgirl ha pubblicato su Instagram, sia attraverso un post che nelle sue stories, alcune immagini di lei nel quale la vediamo indossare l’abito da sera che ha scelto di sfoggiare nell’ultima puntata de Le Iene andata in onda martedì 13 dicembre. Non sono mancate le reazioni dei follower, molti dei quali si sono detti sollevati per l’annuncio dato sui social.

Le Iene, Belen si riprende e annuncia la sua presenza in studio

La showgirl su Instagram è stata di ben poche parole. Nel post ha scritto molto semplicemente “ADESSO LIVE LE IENE”. Nella storia da lei condivisa la vediamo indossare un meraviglioso abito argentato che le lascia la schiena scoperta mentre scende le scale. Tra i commenti scritti sotto al post si legge nel frattempo: “Poi ci dici quale sostanza miracolosa ti hanno aggiunto alla flebo” ; “Sei una forza della natura, non avevo dubbi che avresti sconfitto l’influenza” e ancora “Sono contenta che stai un pochino meglio in bocca al lupo per stasera”.

L’appello lanciato ai genitori

Nelle scorse ore la showgirl aveva lanciato un appello ai genitori invitandoli a proteggere i figli dall’influenza australiana: “Riprendendo le forze, ma qualche sorriso inizia ad uscire. Io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di tornare in sesto, credo ci siamo prese la variante australiana che è tostissima.

Proteggete i vostri bambini perché i reparti pediatrici sono affollati di bimbi con problemi respiratori che comporta questa variante”.