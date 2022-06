Leone stacca il dito al custode che lo stuzzica davanti ai turisti

Il leone che stacca il dito al custode, per i turisti, era uno spettacolo organizzato dallo zoo.

Non bisogna mai scherzare con il fuoco, alltrimenti si corre il rischio di scottarsi. In questo caso, non bisogna mai provocare un leone altrimenti si rischia di fare la fine di un custode del Jamaica Zoo a cui è stato staccato un dito a morsi.

Jamaica, un leone stacca il dito ad un custode

Questa vicenda è accaduta un paio di settimane, a fine maggio, a Lacovia, in Jamaica. Ricardo Jones, un custode dello zoo, per intrattenere alcuni turisti ha deciso di provococare un leone convinto che l’animale in gabbia non potesse fagli nulla. In un video che ha fatto il giro dei Social Network si vede chiaramente Jones infastidire il leone toccandogli la bocca con la propia mano.

L’animale, persa la pazienza, allora ha deciso di azzannare un dito del custode strappandoglielo completamente.

Il video

I turisti non hanno fatto nulla al momento, a nessuno era venuto in mente di soccorrere Ricardo Jones perchè pensavano si trattasse di uno spettacolo. Credavano fosse tutto organizzato dallo zoo. Dopo aver visto il sangue e il dito del custode mozzato, i presenti si sono spaventati ed hanno chiesto aiuto. I soccorsi sono arrivati subito ed hanno ricucito il dito a Ricardo Jones.

Le dichiarazioni del responsabile dello zoo

Sulla vicenda, il responsabile del Jamaica zoo ha dichiarato: “Sono azioni terribili e tragiche e non rappresentano le procedure e le politiche di sicurezza che devono essere rispettate in ogni momento nello zoo“.

Dallo zoo hanno fatto inoltre sapere, come si apprende da Fanpage, che Ricardo Jones è un dipendente di una dita esterna che ha in appalto i servizi per la struttura.