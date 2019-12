Miriana Trevisan ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Pago e su Serena Enardu.

A Vieni da Me la showgirl Miriana Trevisan si è confidata a proposito del suo rapporto con l’ex marito Pacifico Settembre, in arte Pago, e sul suo rapporto naufragato con Serena Enardu.

Miriana Trevisan a Vieni da Me

Miriana Trevisan ha subito specificato che dopo la fine di Temptation Island Vip non ci sarebbe stato alcun riavvicinamento tra lei e Pago, e che lei e il suo ex marito coltiverebbero solo un buon rapporto d’amicizia, complice la volontà di mantenere un ambiente sereno anche per il bene del figlio che i due hanno avuto insieme, Nicola.

La Trevisan ha confidato che Pago avrebbe sofferto molto per la separazione da Serena Enardu, con lui a Temptation Island Vip: “Lui ha veramente sofferto per la sua fidanzata, me ne ha parlato”, ha detto.

Per quanto riguarda lei e Serena Enardu invece, non ci sarebbe stata alcuna amicizia né tanto meno una conoscenza approfondita: “Non ho mai avuto l’occasione di conoscerla. Lei vive in Sardegna e quando Nicola andava lì, dal padre, io non partivo con lui. L’ho incrociata solo una volta in aeroporto”, ha ammesso la showgirl, e ha aggiunto: “Mio figlio mi diceva che Serena era dolcissima e stupenda. Mi bastava sapere che mio figlio stava bene.”



Separazione a parte, tra lei e Pago tutto procederebbe per il meglio: i due avrebbero trovato un equilibrio nonostante i due matrimoni falliti alle spalle, e oggi la coppia avrebbe trovato un’armonia anche per il bene del figlio Nicola. Attualmente Miriana Trevisan risulta essere single, e tra lei e Giulio Cavalli le cose sono giunte al capolinea: “Con Giulio è finita perché eravamo diversi ma non rinnego nulla della nostra storia d’amore.

Mio figlio ha sempre avuto un ottimo rapporto con lui e ha detto che resteranno per sempre amici”, ha confidato.