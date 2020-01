Come sono diventati i rapporti tra Katia Pedrotti e Patrick Ray Pugliese? All'epoca della loro partecipazione al GF i due erano grandi amici.

Katia Pedrotti, ex concorrente del Grande Fratello, è tornata a parlare con i fan dei suoi rapporti con Patrick Ray Pugliese, neo concorrente del Grande Fratello Vip che, all’epoca della loro partecipazione al vecchio Grande Fratello, sembrava essere suo grande amico.

Katia Pedrotti e Patrick

Oggi non ci sarebbe alcun rapporto d’amicizia tra Katia Pedrotti e Patrick Ray Pugliese. A svelarlo è stata la stessa ex gieffina, la quale ha confessato che all’indomani dall’uscita del Grande Fratello, lei e l’ex collega non avrebbero mantenuto gli stessi rapporti d’amicizia. La “casa” li avrebbe uniti molto, è vero, ma poi entrambi sarebbero tornati alle loro vite di sempre. Pur conservando buoni rapporti dunque, i due ex gieffini non avrebbero mantenuto il loro splendido rapporto d’amicizia che aveva tanto fatto sognare i telespettatori.





Oggi Katia Pedrotti è mamma di Matilda e Tancredi, i due figli che ha avuto da suo marito Ascanio Pacelli, anche lui concorrente del Grande Fratello 4.

I due, contro ogni pronostico, sono rimasti saldi e uniti anche dopo la loro uscita dal reality show, e la loro unione è stata coronata dall’arrivo di due splendidi figli. Sull’eventualità di entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello però, entrambi si sono detti contrari: “Rovinerebbe la nostra famiglia”, hanno spiegato ai fan che speravano di vederli ancora dietro al piccolo schermo.