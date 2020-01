Paola Barale, il nuovo taglio di capelli piace ai fan: la foto

Paola Barale ha sfoggiato con i fan dei social il suo nuovo taglio: si tratta di una rasatura che sarà di tendenza per tutto il 2020.

Paola Barale ha mostrato ai fan su Instagram il suo nuovo taglio di capelli e ha fatto il pieno di like: la showgirl ha scelto una rasatura quasi totale che, secondo le riviste di tendenza, sarebbe il taglio più gettonato per il 2020.

Paola Barale: i capelli

Una rasatura sotto la nuca, perfetta per tenere a bada i capelli e per ridurre il loro volume: così Paola Barale ha deciso di accogliere la nuova tendenza del 2020 -il cosiddetto undercut – e ovviamente non ha mancato di mostrare il suo nuovo taglio anche attraverso i social. La showgirl, che deve parte della sua fama italiana alla straordinaria somiglianza con Madonna, oggi è una donna matura e indipendente: non di rado sui social ama mostrare la propria grinta e le proprie aspirazioni.

Oggi la Barale sarebbe single, ma per anni ha tenuto incollata la platea del piccolo schermo per la sua storia d’amore con Raz Degan, conclusa in un nulla di fatto. Precedentemente la conduttrice è stata sposata con l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti, ma oggi preferisce non rivelare molto della sua vita privata. Secondo indiscrezioni al suo fianco ci sarebbe il giovane “massaggiatore dei vip” Alessandro Carollo, ma la voce non ha mai trovato conferme in merito. “La vita mi ha fatto trovare delle situazioni molto estreme per capire che devo credere un po’ meno a Babbo Natale. Il problema è che quando ti cadono le fette di salame dagli occhi vedi la verità per quella che è”, ha raccontato l’attrice che in futuro, ha rivelato, vorrebbe concentrarsi solo su se stessa.