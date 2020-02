Il 10 marzo esce il nuovo libro di Roberto Burioni sul Coronavirus e altre epidemie: "Strano che se ne esce proprio ora eh", polemizza chef Rubio.

Dal prossimo 10 marzo Roberto Burioni sarà in tutte le librerie con il suo nuovo lavoro. “Virus, la grande sfida. Dal Coronavirus alla peste: come la scienza può salvare l’umanità” è l’ultimo libro del medico e divulgatore scientifico: contro di lui si scaglia lo chef Rubio. Spesso nel mirino delle critiche per i suoi commenti, lo chef ha polemizzato con tono ironico e pungente contro Burioni e il nuovo libro: “Strano che se ne esce proprio ora eh?”.



Coronavirus, chef Rubio contro Burioni

Da sempre attivo nel mondo della scienza e della medicina, Roberto Burioni ha indagato dettagliatamente il problema che oggi angoscia il mondo intero: il Coronavirus. Lo ha fatto dando alle stampe un nuovo libro, il quale tuttavia non convince lo chef Rubio.

Su Twitter, infatti, ha commentato: “Strano che se ne esce proprio ora eh? Ma quanto ve volete fa ancora prende pe’r c**o? Ma magari diventa mijonario grazie a sto libro alla faccia vostra, perché questo ve meritate.

Questo”. Poi calca la mano e afferma: “Ma ce pensate a che cosa sarebbe successo se il paziente 1 fosse stato cinese? Forconi, impiccagioni e rastrellamenti primavera”. Solo un giorno prima, martedì 25 febbraio, aveva accusto Burioni: a sua detta è responsabile del diffuso “terrorismo psicologico” che condiziona il nostro Paese.





Il noto volto televisivo aveva ironizzato anche sulla psicosi divampata in tutta Italia dopo l’allarme Coronavirus. “Fate il bagno con l’amuchina, mi raccomando”, aveva scritto. E ancora: “Che poi fate sesso anale senza protezioni (…) e che fate? Ve mettete le mascherine e assaltate i supermercati?”.