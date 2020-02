GF VIP, Paolo Ciavarro in lacrime senza Clizia

In lacrime Paolo Ciavarro non ha nascosto la disperazione per la squalifica di Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip.

Paolo Ciavarro: le lacrime

Nel confessionale del Grande Fratello Vip Paolo Ciavarro ha provato a “salvare” Clizia agli occhi del pubblico: il gieffino ha dichiarato che a suo avviso Clizia fosse consapevole di aver sbagliato (quando ha definito Andrea Denver un “Buscetta”, fatto che le è costato la squalifica) e ha parlato di quanto per lui sia difficile adesso continuare il percorso all’interno del reality show senza di lei. Paolo Ciavarro ha anche dichiarato che non vedrebbe l’ora di uscire dal programma, per riprendere il filo della relazione con Clizia lì dove si è interrotta.

Anche Clizia sembra intenzionata a riabbracciare Paolo e una volta uscita dalla Casa è proprio a lui che ha dedicato un suo post: “Ti aspetto, torna vincitore.”

I due si sono promessi d’incontrarsi sulla spiaggia di Fregene, luogo che secondo Ciavarro sarebbe carico di romanticismo.

In molti credono che la storia tra i due s’interromperà una volta che entrambi siano usciti fuori dalla casa, ma per il momento sono anche molti quelli che sperano invece che la liaison prenda una piega importante. Clizia è stata sposata con Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, da cui ha avuto sua figlia Nina.