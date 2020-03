Da Elodie al Coronavirus, il rapper Marracash si è raccontato in una recente intervista parlando del futuro con grande positività

Nel corso di una lunga intervista a un noto settimanale di moda, Marracash si è ampiamente confidato parlando a ruota libera di diversi argomenti. Passando dunque dalla musica all’emergenza sanitaria da Coronavirus, il rapper si è spinto fino a Elodie Di Patrizi, sua attuale fidanzata. Il cantante lombardo ha raccontato, per esempio, di aver dovuto rinunciare al tour più importante della sua carriera proprio per via del blocco totale. “Ma me ne sono fatto una ragione, c’è gente che rischia la salute e il lavoro, bisogna accettarlo e superare gli egoismi. Avrò tempo per curare i dettagli e fare un concerto ancora più bello”.

Marracash si racconta apertamente

Al secolo Fabio Bartolo Rizzo, il cantante originario di Nicosia, in Sicilia, ha anche svelato dove sta vivendo al momento, ossia nel luogo dove è cresciuto. Si tratta per la precisione del quartiere Barona di Milano: “Il passato non si scorda mai. Crescere in periferia ti insegna a trovare il bello anche nel brutto”. Parlando poi della sua bellissima dolce metà, il rapper ha raccontato quanto il loro rapporto sia stato pesante e complicato all’inizio, soprattutto per Elodie.





Alla domanda su quanto sia importante la giovane donne per lui, Marracash non ha però avuto dubbio alcuno: “Molto. […] Dopo l’ultima brutta esperienza, ero restio a buttarmi in una nuova storia, ma lei mi ha ridato fiducia”. Marracash ha dunque precisato che la splendida ex allieva di Amici gli ha restituito la capacità di fidarsi degli altri e di cominciare a costruire qualcosa.

Che in quest’ultima dichiarazione del musicista si celi forse qualcosa di bello sul loro prossimo futuro?