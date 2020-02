Dopo la sua ultima performance al Festival di Sanremo 2020 Elodie ha festeggiato in camera con il suo compagno Marracash.

Dopo la sua esibizione durante la finale di Sanremo 2020, Elodie ha raggiunto il suo fidanzato Marracash in camera per attendere la classifica finale. La sua è infatti stata la seconda esibizione su 23 (una in meno dopo la squalifica di Morgan e Bugo della sera precedente) e sono molte le ore che intercorrono prima di dover nuovamente tornare sul palco.

Sanremo 2020: Elodie con Marracash

La cantante si è quindi ritirata in camera dove la attendeva il suo compagno e ha postato sul suo profilo Insatgram uno scatto sul letto distesa tra le sue braccia. Ha poi approfittato per ringraziare il suo pubblico per l’amore e il supporto che sta dando ad Andromeda, il brano con cui è in gara e concorre per la vittoria. Ha anche ricordato ai telespettatori che, come di consueto, è possibile sostenerla tramite televoto votando il codice che le è stato assegnato, ovvero lo 02.

Il vincitore sarà infatti decretato facendo la media tra i voti del pubblico, della giuria demoscopica e dei giornalisti della sala stampa.

Visualizza questo post su Instagram Ho il cuore che scoppia 💕 Grazie per tutto l’amore e supporto che state dando ad Andromeda. Se vi va sostenetemi ora con il televoto 🖤 Codice 02 (sms 4754751 / tel fisso 894001) #sanremo2020 Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 8 Feb 2020 alle ore 1:26 PST

Moltissimi gli artisti e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno commentato lo scatto facendole un grande in bocca al lupo. Tra questi il vincitore della precedente edizione del Festival Mahmood, Elisabetta Franchi, Manila Nazzarol, Fausto Puglisi, Carlo Mengucci e anche l’account di Radio Italia. Immancabile poi il cuore postato dallo stesso Marracash, che ha condiviso anch’egli la foto sul suo profilo.

Già a poche ore dalla sua performance il cantante l’aveva immortalata mentre era dal parrucchiere e l’aveva incoraggiata con un “Brava”. Nella classifica generale mostrata all’inizio della puntata e riassuntiva di tutti i voti delle puntata precedenti Elodie era in settima posizione.