Da Wanda Nara a Michelle Hunziker, da Taylor Mega e Costanza Caracciolo, ecco le Vip che si sono mostrate nella loro normalità casalinga.

Taylor Mega precisa di non usare filtri proprio per far vedere il risultato finale. La popolare influencer introduce così l’argomento relativo al make up casalingo. In tempi di forzata permanenza da Coronavirus nella propria dimora, anche le Vip devono di fatto fare affidamento a sé stesse e alla propria creatività, dovendo fare a meno delle mani degli esperti. Dalle pulizie alla lettura impegnata, dall’intrattenere i figli alla loro routine quotidiana, ecco che tutto è documentato sui social. Come in tempi “normali”, se non di più, il web è difatti necessario per mantenere il contatto con i follower. Ma quali Vip nostrane hanno deciso di mostrare la loro “vera” faccia casalinga?

Seppur con qualche piccolo trucchetto, come sopracciglia tatuate e trucco permanente, tuttavia i miracoli non esistono per nessuno. È vero che i social aiutano con i filtri che attenuano le imperfezioni e addirittura simulano un trucco che in realtà non c’è. Ma quando il racconto è in modalità selfie, il risultato “artefatto” è decisamente più complicato da ottenere. Ecco dunque Michelle Hunziker in versione struccata come non l’avevano mai vista, che chiacchiera con il suo cagnolino. O ancora Taylor Mega che mostra la sua vera pelle scusandosi di non essere “perfetta”. Anche Costanza Caracciolo e Aurora Ramazzotti non si sono tirate indietro, mostrandosi più o meno “nature”.





Intanto anche Wanda Nara ha voluto lasciare un messaggio ai concorrenti del Grande Fratello Vip, dal quale è assente da ben due settimane. Nel video andato in onda, la showgirl argentina si è mostrata anche lei in un’inedita versione casalinga, con un viso naturale e senza trucco. Tante altre sono state le Vip che hanno “aderito” alla nuova moda social, da Bianca Atzei a Valentina Vignali, da Melissa Stata a Emma Marrone, sono per citarne alcune. Senza dubbio, in queste vesti, le sentiamo decisamente più vicine a noi “donne comuni”.