La discussione avuta da Alessandra Celentano e Vanessa Incontrada non è affatto piaciuta a Maurizio Costanzo.

Nelle puntate di Amici molti concorrenti hanno abbandonato il programma o sono scoppiate liti, non ultima quella tra l’insegnante Alessandra Celentano e la giudice Vanessa Incontrada. L’episodio è stato commentato anche dal marito di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo su Alessandra Celentano

Maurizio Costanzo non ha apprezzato il comportamento di Alessandra Celentano durante la sua discussione con Vanessa Incontrada ad Amici 2020, e per questo sulle pagelle di Nuovo riguardanti gli insegnanti di Amici il conduttore ha assegnato alla professoressa un misero 6 come voto.





Il conduttore Maurizio Costanzo ha dichiarato che vedere due signore che litigano in TV non fornisce un buon esempio ai giovani, e ha anche aggiunto che purtroppo Alessandra Celentano “è fatta così”. “Di certo non va bene insegnare l’intolleranza e nemmeno che la critica venga assunta come motivo di scontro e non di eventuale miglioramento e crescita”, ha dichiarato il marito di Maria De Filippi.

Il temperamento di Alessandra Celentano è noto a tutti, ma in tanti sui social hanno dimostrato di non aver apprezzato l’alterco avuto tra la professoressa e Vanessa Incontrada.

Anche Maria De Filippi si era messa in mezzo durante la diatriba avuta tra le due e aveva dichiarato che “se non fosse stato per il gran bene” provato per Alessandra Celentano l’avrebbe già cacciata dal programma. La professoressa aveva preso le difese del concorrente Javier schierandosi contro l’attrice spagnola, ma Maria De Filippi l’aveva accusata di “fomentare” il ragazzo dando per altro torto alla famosa attrice.