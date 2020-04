E' partito il conto alla rovescia per il concerto benefico organizzato da Lady Gaga. Tutto quello che c'è da sapere.

Lady Gaga ha organizzato un concerto benefico che andrà in onda in Tv e in streaming per combattere l’emergenza Coronavirus: i proventi raccolti andranno all’Organizzazione mondiale della sanità.

Lady Gaga: concerto contro il Coronavirus

Lady Gaga ha organizzato un concerto benefico contro il Coronavirus, i cui proventi saranno interamente devoluti all’OMS. L’evento porta il nome di #TogetheratHome e andrà in onda il 18 aprile. In pochi giorni sarebbero stati raccolti oltre 35 milioni di dollari, e all’evento – che andrà in onda via streaming e in Tv – parteciperanno alcuni importanti nomi del mondo musicale: Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Alanis Morisette, Lang Lang, John Legend, Elton John e Maluma sono solo alcuni di essi. Inoltre vi prenderanno parte anche David Beckham, Kerry Washington, Idris Elba e la moglie Sabrina (questi ultimi risultati positivi al coronavirus).





La cantante lo ha annunciato con un post via social in cui ha ringraziato tutti coloro che, durante l’emergenza, si sono messi a servizio della sanità: “Quello che state facendo è mettervi in pericolo per aiutare il mondo”, ha scritto la cantante, che da giorni sarebbe in prima linea per fornire il suo contributo contro la pandemia globale.

In tanti tra i fan di tutto il mondo hanno esultato per il gesto di solidarietà creato dalla cantante, e già è partito il conto alla rovescia per quello che molto probabilmente sarà uno degli eventi streaming più singolari e seguiti di sempre.