Elisa Isoardi, al momento in pausa forzata con "La prova del cuoco", ha deciso di mostrare apertamente un difetto fisico di cui non si vergogna

Da qualche settimana Elisa Isoardi si trova a casa per l’emergenza Coronavirus, visto che anche “La prova del cuoco” è stata sospesa per decisione dei vertici di Viale Mazzini. La conduttrice piemontese trascorre dunque il suo tempo in compagnia del suo cagnolino e dei suoi follower, postando anche delle dirette social dove cucina.

Elisa Isoardi risponde per le rime

Qualche tempo addietro, l’ex compagna di Matteo Salvini aveva però postato una foto che ritraeva con evidenza un suo piccolo difetto fisico. Di esso, tuttavia, Elisa Isoardi si è sempre detta orgogliosa, mostrandolo addirittura senza problemi in primo piano. Di che cosa si tratta nello specifico? I follower più atroci hanno subito notato la piccola gobbetta sul naso della ex modella, rivolgendole anche delle critiche feroci. Chiaramente la presentatrice ha replicato a tutte le frecciate con estrema educazione, rivendicano il piccolo difetto con invece un pregio che la contraddistingue.

Visualizza questo post su Instagram Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto #oscarwilde Buon sabato ragazzi ❤️ Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 23 Mar 2019 alle ore 10:24 PDT

Sotto alla foto di Instagram con Elisa Isoardi di profilo, un utente ha per esempio scritto “Che canappia!, che in dialetto bolognese significa un naso grosso e imponente.

La risposta della padrona di casa del cooking show di Rai Uno è stata però lapidaria: “E me ne vanto!”.