Adriana Volpe contro Magalli: “Non mi ha fatto le condoglianze”

Magalli aveva chiesto ad Adriana Volpe di fare pace, ma non le avrebbe inviato neanche un messaggio per il suo lutto.

Uscita ormai da settimane dal Grande Fratello Vip Adriana Volpe ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe: la conduttrice ha rivelato che Magalli – nonostante le abbia chiesto di fare pace – non le avrebbe fatto le condoglianze per la scomparsa di suo suocero e, per quanto riguarda suo marito (e la presunta crisi) la conduttrice ci ha tenuto a mettere i puntini sulle i.

Adriana Volpe contro Magalli

Magalli aveva chiesto in pubblico a Adriana Volpe di fare la pace. A mesi di distanza la conduttrice, uscita dal Grande Fratello Vip per la malattia del suocero (scomparso a poche ore dal suo ritiro del programma a causa del Coronavirus), ha dichiarato che dal celebre conduttore non avrebbe ricevuto né una chiamata né un messaggio di condoglianze:





“Ha detto di voler far pace con me ai giornalisti.

Non a me. Probabilmente è una ‘pace mediatica’, perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze. Eppure il mio numero ce l’ha”, ha detto la conduttrice, ringraziando invece tutti coloro che in maniera inaspettata le avrebbero fatto sentire la loro vicinanza in questo momento estremamente difficile.

Adriana Volpe ha voluto mettere a tacere anche le voci sulla sua presunta crisi matrimoniale. Il rumor ha iniziato a circolare dopo che lei e suo marito, Roberto Parli, avrebbero smesso di seguirsi via social. “Devo aver combinato qualcosa per cui non vedevo molti dei profili a me più vicini, ma ho risolto presto tutto”, ha detto l’ex gieffina, negando dunque che le cose tra lei e suo marito non andassero bene.