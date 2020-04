Il video con la caduta di Fedez all'indietro (e il piccolo Leone preoccupato) ha fatto il giro dei social.

I Ferragnez stanno trascorrendo la quarantena nel loro lussuoso appartamento milanese e hanno deciso d’intrattenere i fan con video e sketch comici. Peccato che durante uno di questi Fedez sia realmente caduto, facendo preoccupare sua moglie Chiara Ferragni e suo figlio Leone.

Fedez cade: il video

Mentre tentava di riprendere il piccolo Leone Lucia Ferragni – che giocava con un passeggino giocattolo – Fedez è caduto all’indietro: il video è presto diventato virale sui social divertendo i fan, impazienti di scoprire come il rapper e la sua famiglia stiano trascorrendo la quarantena. Il piccolo Leone si è preoccupato per la caduta e si è messo le mani sulla testa, e Chiara Ferragni è accorsa a vedere cosa fosse successo. Per fortuna tutto si è concluso con una bella risata e nessuna conseguenza per il rapper, che non ha mancato di fare dell’ironia condividendo il video: “Come procede la quarantena?”, ha scritto.

Fedez e Chiara Ferragni sono in prima linea per l’emergenza Coronavirus e hanno contribuito istituendo una raccolta fondi grazie alla quale è stato possibile potenziare i reparti di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele (aprendo un intero nuovo reparto).

La coppia ha più volte chiesto ai fan di restare a casa e per questo hanno organizzato dirette ed eventi social, come i concerti dal balcone (a cui ha preso parte anche Andrea Bocelli).