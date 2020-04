Dopo la positività al Coronavirus e conseguente guarigione, Tom Hanks e sua moglie donano il loro sangue per la ricerca.

Tom Hanks e Rita Wilson sono stati malati di Coronavirus, ora hanno deciso di donare il loro sangue per aiutare la ricerca sul vaccino. La coppia aveva scoperto di risultare positiva alla pandemia nei primi di marzo 2020, mentre si trovava in Australia per le riprese di un documentario su Elvis Presley, di cui l’attore era protagonista, diretto da Baz Luhrmann.

Tom Hanks e moglie donano il sangue

Hanks e la moglie Rita sono stati ricoverati in ospedale, per poi guarire senza conseguenze gravi. Tornati nella loro residenza a Los Angeles, a fine marzo, sono finalmente giunti ai sintomi zero e hanno così potuto dichiarare la completa guarigione.

Tom Hanks ha annunciato quindi la sua volontà, condivisa da Rita, di donare il proprio sangue per la ricerca. “Ci siamo chiesti: ‘Cosa facciamo adesso? C’è qualcosa che possiamo fare?’ E, in effetti, abbiamo appena scoperto che trasportiamo gli anticorpi”, racconta l’attore.

Al momento entrambi stanno cercando di sensibilizzare i connazionali nel rispettare le regole dettate dal Governo, osservando la quarantena e il distanziamento sociale.

Un vaccino per il Coronavirus

Per sdrammatizzare un po’ una situazione che di drammatico ha molto, Hanks ha ipotizzato un nome per il futuro vaccino anti Coronavirus, nato dal contributo del suo sangue: “Hank-ccine”.

Fra i due, è stata Rita Wilson ad aver contratto la forma più grave della malattia, riportando una febbre molto alta rispetto a quella de marito: “Aveva perso il senso del gusto e dell’olfatto. Non ha avuto alcuna gioia dal cibo per una parte migliore di tre settimane”, racconta Tom.