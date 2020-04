Gemma Galgani si è lasciata andare a inedite dichiarazioni sulla terza età, rivendicando più passione rispetto alla giovinezza

Da anni protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani appare sempre più disinibita. Al momento si trova in cerca dell’uomo dei suoi sogni tramite chat, visto che le trasmissioni Mediaset sono state ridimensionate per via dell’emergenza coronavirus. Intanto, in una recente intervista rilasciata a un noto settimanale di attualità, la dama piemontese ha spiegato di ispirarsi a Jane Fonda, da sempre grande sostenitrice del valore della terza età.

Gemma Galgani, più passione dei 20 anni

La nota attrice statunitense sostiene di fatto che tale fase della vita debba essere goduta al massimo, senza restare fermi in attesa del proprio destino. Jane Fonda ha di fatto più volte sottolineato l’importanza di vivere la terza età con passione, emozione e desideri. Così Gemma Galgani ha dichiarato di prendere spunto da questo pensiero, credendo fortemente che a 70 anni si possa avere una vita sentimentale migliore rispetto a quella da ventenne.





La dama ha infatti dichiarato: “Il mio faro è Jane Fonda.

Ha 82 anni e sostiene che per la nostra generazione sia possibile avere una vita intima ancora più piacevole di quando ne avevamo 20″. La dama ha poi proseguito spiegando che anche lei è del medesimo avviso: “È un messaggio fondamentale, uno dei motivi che consente alle donne di continuare a prendersi cura di sé, soprattutto nella terza età”. Nel mentre Gemma sembrava aver trovato la metà della mela in Algemiro. La loro conoscenza procedeva nel verso giusto, ma l’uomo ha poi deciso di troncare la loro frequentazione.