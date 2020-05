Un utente insulta Chiara Ferragni: "Non ti vergogni a indossare vestiti così costosi?" La risposta: "Sono i soldi che guadagno"

Una delle influencer più popolari, anche durante il coronavirus, rimane Chiara Ferragni. La giovane imprenditrice digitale ha dato un grande contributo all’Italia per affrontare la pandemia, con campagne social per beneficienza e donazioni agli ospedali. Ma c’è sempre chi ha qualcosa da ridire.



La critica a Chiara Ferragni

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni ha postato una foto sui social che ha fatto indignare un utente di Instagram, che non ha esitato a postare un commento sotto la sua foto. Nella foto, la moglie di Fedez indossa un abito aderente color giallo, molto aderente. Oltre ai complimenti, un commento sotto la foto è stato notato dalla Ferragni: un utente l’ha criticata dicendo che dovrebbe vergognarsi di indossare vestiti così costosi. “Come fai a dormire la notte?” ha poi aggiunto.

La risposta della bionda imprenditrice non si è fatta aspettare e, con la solita ironia e diplomazia, Chiara ha commentato: “Dormo benissimo, perché sono i soldi che guadagno“.





Chiara Ferragni contro il coronavirus

Chiara Ferragni e il marito Fedez sono stati da subito in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Attraverso un’importante raccolta fondi hanno aiutato l’ospedale San Raffaele a costruire reparti di terapia intensiva; ma la loro azione benefica non si ferma qui. Oltre ad aver influenzato migliaia di persone, che poi hanno donato soldi agli ospedali per l’emergenza, i Ferragnez negli ultimi giorni hanno fatto beneficenza in prima persona. I due hanno preso parte all’iniziativa “Milano Aiuta”, portando beni di prima necessità ai bisognosi. A bordo di due biciclette, Chiara e Fedez hanno passato la mattina a imbustare vari alimenti e consegnarli a chi ne aveva bisogno.

Un altro bel gesto da aggiungere alla collezione -e postare sul proprio profilo-.