Nicola Vivarelli ha replicato alle accuse di chi è convinto che stia corteggiando Gemma solo per ottenere visibilità.

Nicola Vivarelli, il corteggiatore 26enne che è entrato a far parte di Uomini e Donne per corteggiare Gemma Galgani (di 40 anni più anziana di lui) ha dichiarato che non starebbe bluffando e che la sua decisione di corteggiare la dama del trono over sarebbe stata approvata persino da sua madre.

Nicola Vivarelli: la confessione su Gemma

In tanti credono che la partecipazione di Nicola Vivarelli – alias Sirius – al trono over di Uomini e Donne sia montata a tavolino solo per consentire al ragazzo di ottenere maggiore visibilità. Sulla questione sono intervenute Tina Cipollari – che ha dichiarato di non credere che lui voglia davvero corteggiare Gemma – e la sua ex fidanzata, a sua volta convinta che Nicola stia solo cercando visibilità. Dopo le accuse e i dubbi piovuti sulla sua onestà, Nicola Vivarelli ha replicato in prima persona, affermando che sarebbe assolutamente convinto di voler corteggiare Gemma nonostante la differenza d’età.

Il giovane ha confessato che da anni seguirebbe la donna guardando il programma, e che si sarebbe deciso a corteggiarla proprio per questo motivo. La sua decisione sarebbe stata approvata anche da sua madre e da sua nonna – anche loro fan di Uomini e Donne – che gli avrebbero detto di “rispettare la sua felicità”.





“C’è chi pensa che io possa bluffare, ma vi chiedo di parlare con mia madre. Lei mi ha guardato negli occhi e ha visto la mia felicità. Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso, o forse non avevano quella consapevolezza dell’amore che ha Gemma. Sia mia madre che mia nonna mi hanno detto: ‘Si vede che sei felice’. Spero che questa storia abbia un lieto fine”, ha affermato Nicola. Sarà vero? I dubbi dei fan sulla questione sono sempre di più.