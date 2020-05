Amadeus ha svelato i motivi che lo spingeranno ad essere di nuovo in tv a Luglio, e ha dato una splendida notizia.

In una diretta social con Rosario Fiorello Amadeus ha annunciato che a luglio sarà di nuovo in TV per condurre un evento molto importante: il celebre conduttore è stato chiamato all’inaugurazione del Ponte di Genova, costruito dopo il tragico crollo del Ponte Morandi.

Amadeus: a Luglio l’inaugurazione del ponte

A sorpresa Amadeus ha rivelato che a luglio lo rivedremo in tv: il celebre conduttore della 70esima edizione del Festival di Sanremo sarà a Genova, per l’inaugurazione del nuovo ponte costruito in seguito al crollo del Ponte Morandi. Il ‘Ponte Paganini’ – questo dovrebbe essere il nome – è stato costruito in meno di un anno e a luglio, dopo l’installazione delle barriere, dei pannelli solari, dell’asfalto e dell’illuminazione, sarà possibile inaugurarlo: “Condurrò io, ci sarà anche Renzo Piano: il ponte è bellissimo, ho visto delle foto. E’ stato fatto in meno di un anno il ponte simbolo di Genova e simbolo dei lavoratori che non si sono mai fermati neanche in questo periodo”, ha dichiarato Amadeus.





Nella diretta social con Rosario Fiorello il conduttore ha parlato anche della prossima edizione del Festival di Sanremo che, a suo dire, sarebbe disposto a condurre – emergenza Coronavirus permettendo.

Anche Fiorello si è detto disposto a stare di nuovo al suo fianco sul prestigioso palco dell’Ariston, e i due hanno ipotizzato anche qualcuno degli ospiti che chiamerebbero: da Raffaella Carrà a Vasco Rossi, passando per l’altro storico amico dei due Jovanotti, il quale era invece assente durante la 70esima edizione.