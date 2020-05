Fase 2, Elisa Isoardi lascia la zia e torna a casa sua

Con l'inizio della Fase 2 Elisa Isoardi ha lasciato la casa di sua zia ed è tornata a casa, confessando i suoi nuovi progetti.

Elisa Isoardi ha trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus insieme all’anziana zia Gabriella tra manicaretti e dirette social. Con l’inizio della Fase 2 la conduttrice è tornata nel proprio appartamento di Milano e ha confessato quali saranno i suoi prossimi progetti.

Elisa Isoardi torna a casa: i motivi

In attesa che la Prova del Cuoco riprenda inizio, Elisa Isoardi è tornata nella sua casa di Milano dopo aver trascorso diverse settimane insieme a sua zia Gabriella. L’anziana signora si è prestata volentieri a prendere parte alle dirette social della nipote, che ha intrattenuto i fan con le ricette dei suoi deliziosi manicaretti. “Abbiamo unito le forze e ci siamo tenute compagnia. L’ho coinvolta nelle mie dirette e lei si è adattata benissimo”, ha detto la conduttrice, che ha anche confessato di aver preso un paio di chili durante la quarantena. Per perderli però, non si sarebbe fatta problemi:

“Adesso che siamo nella Fase 2 e stiamo prudentemente ripartendo, uscirò di più con il mio cane Zenith, farò lunghe passeggiate guardando il mondo con occhi diversi. (…) Basterà un po’ di detox e qualche accorgimento per tornare con più slancio al futuro che ci aspetta”, ha confessato.

Intanto sui social sembra scomparso Alessandro Di Paolo, l’imprenditore con cui la conduttrice ha avuto una liaison per alcuni mesi. I due staranno ancora insieme? Per il momento nessuna conferma.