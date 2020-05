Serena e Pago, un figlio insieme? La risposta

Serena Enardu e Pago sono più innamorati che mai e hanno rivelato ai fan le loro intenzioni per il futuro (matrimonio compreso).

Dopo essersi lasciati a Temptation Island e dopo aver ritrovato l’amore al Grande Fratello Vip (promettendo che in futuro ci saranno i fiori d’arancio) Pago e Serena Enardu hanno risposto alle domande a proposito di un figlio insieme, e la risposta non è stata quella che tutti si aspettavano.

Pago e Serena Enardu: un figlio?

A quanto pare Pago e Serena Enardu sono più felici e innamorati che mai, ma nei loro progetti non ci sarebbe quello di avere un figlio insieme. La coppia ha già due figli (lei ne ha avuto uno da una precedente relazione mentre Pago è papà di Nicola, nato durante la sua relazione con Miriana Trevisan), ed entrambi si sono detti convinti di essere già soddisfatti così. Serena, in particolar modo, ha affermato che la sua gravidanza non sarebbe stata semplice (a causa della rottura dall’allora compagno) e oggi non se la sentirebbe di avere un altro bambino.





La coppia ha comunque affermato di non escludere, in un prossimo futuro, i fiori d’arancio: Serena ha ammesso che se Pago glielo chiedesse lei sarebbe ben felice di sposarlo. I due si erano lasciati durante la loro partecipazione a Temptation Island, ma al Grande Fratello Vip hanno recuperato alla grande: di recente hanno dovuto interrompere una loro diretta social, sembra, perché non riuscivano a mettere a freno i loro bollenti spiriti. La coppia fa la spola tra la Sardegna e Roma, dove Pago continua a recarsi per andare a trovare suo figlio (che abitualmente vive con la madre).