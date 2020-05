Pago e Serena, la diretta è da censura: il video

Pago e Serena Enardu non hanno trattenuto i bollenti spiriti: la coppia è stata costretta a censurare il video in diretta.

Pago e Serena Enardu hanno potuto riabbracciarsi dopo 14 giorni in cui sono stati separati, ma la passione li ha rapidamente travolti: la coppia ha interrotto una diretta via social dopo che si erano scambiati alcuni baci bollenti, e i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Pago e Serena: la diretta da censura

Pago ha trascorso 2 settimane in isolamento fiduciario dopo che era tornato a Roma per far visita a suo figlio (rimasto con la sua ex moglie, Miriana Trevisan). Quando finalmente è potuto tornare da Serena Enardu l’ex gieffino le ha preparato una romantica sorpresa: una cena con tanto di calici di vino. I due si sono mostrati in diretta social durante il loro incontro romantico e ben presto la situazione dai baci bollenti è ben presto degenerata, costringendoli a mettere in pausa la diretta.

"Torniamo subito", hanno scritto sibillini mostrandosi più appassionati che mai.





Dopo la crisi vissuta a Temptation Island sembra dunque che i due abbiano ritrovato la serenità, e Serena Enardu ha detto di essere intenzionata a sposare Pago una volta terminata l’emergenza Coronavirus. La passione tra i due, del resto, è alle stelle, e in tanti si chiedono se presto o tardi la coppia deciderà di allargare ulteriormente la famiglia con un altro bambino. Pago ha un figlio avuto durante la sua relazione con Miriana Trevisan, e anche Serena è madre di un bambino avuto da una sua precedente relazione.