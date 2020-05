Anna Moroni: “Ecco perché mi hanno cacciata a La Prova del cuoco”

Anna Moroni ha svelato alcuni retroscena riguardanti il suo addio a La Prova del Cuoco, trasmissione in cui affiancava l'amica Antonella Clerici.

Anna Moroni ha svelato qualche retroscena riguardo al suo discusso addio a La Prova del Cuoco, compreso il fatto che a cercarla sarebbe stata la stessa conduttrice dello show (Elisa Isoardi). La Moroni ha svelato che non se ne sarebbe andata a cuor leggero.

Anna Moroni: La Prova del Cuoco

In tanti ricordano i “tempi d’oro” della Prova del Cuoco, ovvero quando alla conduzione del programma c’erano Anna Moroni e Antonella Clerici. A detta della Moroni quando la conduttrice se ne è andata la produzione del programma non l’avrebbe cercata affatto, e anzi – quando qualche anno dopo gli ascolti del programma sarebbero inesorabilmente calati – a chiamarla sarebbe stata Elisa Isoardi, ma lei non avrebbe acconsentito a tornare. “Quando Antonella Clerici è andata via, il produttore ha voluto cambiare tutto e non mi hanno cercato assolutamente”, ha dichiarato Anna Moroni.





A detta della cuoca La Prova del Cuoco sarebbe stato l’unico programma di cucina “autentico”, non come molti altri format che “preparano cose non vere”.

Lei e Antonella Clerici sono rimaste amiche anche dopo l’addio al programma, e Anna Moroni considera la conduttrice proprio come una figlia. Secondo indiscrezioni le due – che durante l’emergenza Coronavirus hanno intrattenuto i fan in diretta social con le loro ricette – potrebbero presto tornare in un nuovo format tv insieme al fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli. Sarà vero? Per il momento sulla questione si attendono ancora conferme.