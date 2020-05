Coronavirus, Giulia De Lellis: “Ho fatto il metodo Elisa”

Giulia De Lellis ha rivelato ai fan dei social di essersi sottoposta al test per verificare se abbia sviluppato gli anticorpi per il Coronavirus.

Giulia De Lellis ha confessato ai fan di essersi sottoposta al “metodo Elisa” per verificare di aver avuto o meno il Coronavirus. All’inizio dell’epidemia l’ex gieffina si era detta molto preoccupata dell’eventualità di contrarre la malattia.

Coronavirus: il test di Giulia De Lellis

Così come molte altre celebrities anche Giulia De Lellis ha deciso di sottoporsi al test per il Coronavirus, e come sempre non ha mancato di aggiornare i fan via social. L’influencer ha dichiarato di essersi sottoposta al “test Elisa”, un prelievo che, a quanto le avrebbero detto, sarebbe più affidabile di altri: “So che ci sono due tipi di analisi: quello col pizzichetto sul dito e quello del pizzichetto sul braccio, quello che ho fatto io. Sono stracuriosa di sapere la mia sorte”, ha detto l’influencer, aggiungendo che in un paio di giorni otterrà il risultato (sapendo dunque se ha già sviluppato gli anticorpi oppure no).





All’inizio dell’epidemia in Italia l’ex gieffina si era detta molto preoccupata per la situazione, ma poi era presto sparita dal radar dei social quando a sorpresa è tornata insieme al suo ex, Andrea Damante.

I due hanno trascorso la quarantena insieme nella casa di lei a Pomezia, e poi a seguire l’influencer ha raggiunto il Dj veronese a Milano all’inizio della fase 2 (dove entrambi si sono recati per impegni di lavoro). Per il momento Giulia De Lellis non ha voluto offrire troppi dettagli a proposito del ritorno di fiamma, e i fan sono impazienti di sapere se la sua storia con Damante questa volta avrà un seguito.