Francesco Chiofalo ha lasciato di stucco tutti i suoi fan dopo aver rivelato sui social di aver pensato al suicidio in passato

Nelle scorse ore Francesco Chiofalo si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni inedite su Instagram, rispondendo con sincerità ed estrema chiarezza ai propri fan. Tre le tante domande ne è però spuntata una decisamente singolare, che ha trattato un tema a dir poco delicato. Nel caso specifico, un utente ha domandato all’ex volto di Temptation Island se gli fosse mai balenata l’idea del suicidio: la sua risposta è stata del tutto spiazzante.

Nel corso della chiacchierata sui social sono emersi anche argomenti più leggeri, che hanno riguardato la sfera intima di Lenticchio. Alcuni follower, per esempio, gli hanno chiesto se fosse mai stato con un trans o se avesse avuto storie promiscue. Ecco dunque tutte le risposte del diretto interessato.

Francesco Chiofalo: spiazzante dichiarazione

Francesco Chiofalo ha dunque ammesso di aver pensato seriamente a togliersi la vita.

Il momento esatto in cui gli è balenato in testa tale assurdo pensiero è stato nello specifico quello in cui gli fu diagnosticato il tumore al cervello. Quell’evento lo devastò nel profondo, anche se per fortuna oggi è tornato a condurre una vita normale. In ogni caso, ogni volta che gli tornano in mente quei ricordi non può fare a meno di star male.





In merito invece alla domanda se fosse mai stato con un trans, Chiofalo ha risposto in modo negativo, pur svelando di aver avuto diverse occasioni per farlo. Avrebbe anche rifiutato una threesome con due ragazze durante una vacanza di qualche tempo fa, perché spaventato dall’idea di fare brutta figura.