Con la fine del lockdown, Ilary Blasi si è recata dal parrucchiere per una piccola svolta al suo look: ecco come è apparsa su Instagram

Senza dubbio le chiavi del successo di Ilary Blasi sono la sua smisurata bellezza accompagnata dalla semplicità e dalla genuinità. Sempre col sorriso sulle labbra, la conduttrice romana è ormai entrata nel cuore del telespettatori, facendosi conoscere a Le Iene e poi al Grande Fratello Vip. Tuttavia anche sul suo profilo Instagram la splendida moglie di Francesco Totti riscuote un grande successo di fan.

Molti apprezzamenti le sono giunti per esempio durante la quarantena, quando spesso e volentieri si è mostrata senza nessun problema senza trucco. Ora che tuttavia il lockdown da emergenza Coronavirus si è allentato, l’ex letterina di Passaparola ha voluto recarsi dal suo parrucchiere di fiducia per un lieve cambio di look.

Ilary Blasi, cambio look

Soltanto pochi giorni fa, Ilary Blasi si era mostrata letteralmente ‘disperata’ a causa della ricrescita. Adesso, invece, grazie all’apertura del suo hair stylist, la conduttrice televisiva è riuscita a risolvere tale problema, mostrando poi sui social ai suoi sostenitori le fasi del cambio immagine.





Ecco così che prima ancora di vedere il risultato finale, l’ex padrona di casa del Grande Fratello Vip si è mostrata con la testa bagnata nel lavandino del parrucchiere. Poi però Ilary Blasi ha palesato il risultato finale, apparendo decisamente più bionda rispetto a qualche giorno fa. Nessun dubbio che la professionista continui dunque a dimostrare ampiamente la sua incredibile bellezza, come dimostrano le successive foto dopo il trattamento.