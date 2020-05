Francesco Sole ha involontariamente pubblicato sui social un video osé di Giulia Cavaglia: la reazione e l'appello dell'ex tronista

Qualche giorno fa Francesco Sole ha postato su Instagram un video della fidanzata Giulia Cavaglia facendo tuttavia un lieve errore. L’ex protagonista di Uomini e Donne era infatti intenta a fare un bisognino nel giardino di casa, ma lui nel riprenderla ha involontariamente condiviso anche le parti intime della sua dolce metà. Il video è stato immediatamente cancellato, ma poi Giulia è comunque voluta tornata sul social network per spiegare il fatto, sfogandosi contro chi ha diffuso tali immagini.

Giulia Cavaglia: l’appello sui social

Giulia si è dunque domandata il motivo di tanto clamore: “Francesco ha pubblicato quel video non volutamente. Ovviamente mi sono molto arrabbiata con lui. Quel contenuto non lo volevo online, stavamo giocando e ridendo. Quindi non stavamo infrangendo nessuna legge”. Così ha dunque spiegato l’ex tronista, precisando come abbia trovato poco carino il fatto che nella clip in questione siano apparse le sue parti intime.





L’appello della giovane si è infine rivolto principalmente al fine di evitare l’ulteriore diffusione di tali immagini.

Se vedete questo contenuto, vi chiedo per favore di segnalarlo, è stato chiaramente un errore. Invito tutte le persone a capire che stanno violando la mia privacy. Il mio fidanzato non è stato attento, oltre che arrabbiarmi con lui, più di tanto non posso fare.

Precisando come tutti i giorni parecchie ragazze siano ricattate per video del genere, Giulia Cavaglia ha così spronato tutti a evitare la messa online di questi contenuti intimi.