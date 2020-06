Raimondo Todaro ha scritto un commovente messaggio per Francesca Tocca confermando la loro separazione.

Dopo mesi d’indiscrezioni a proposito di una sua rottura da Francesca Tocca, il ballerino Raimondo Todaro ha confermato la notizia ma lo ha fatto in maniera del tutto inaspettata. I due ex coniugi (che insieme hanno avuto anche una bambina) si sarebbero lasciati senza rancore, e per questo Todaro avrebbe scritto anche una stupenda dedica a Francesca.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: la rottura

Da mesi si rincorrono voci sulla presunta fine della liaison tra i due ballerini ed ex volti televisivi Raimondo Todaro e Francesca Tocca, che insieme hanno avuto una figlia, Jasmine. Per la prima volta uno dei due ha confermato la notizia della separazione, ma lo ha fatto in maniera inaspettata: Todaro ha infatti scritto una tenera dedica a Francesca in cui ha parlato proprio della loro separazione, e di quanto nonostante questa oggi formino ancora una famiglia.

“Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione”, ha scritto via social il ballerino.

Nell’ultima parte del suo messaggio Raimondo Todaro ha anche augurato a Francesca di ritrovare di nuovo l’amore con una persona speciale, leale e che la meriti veramente. In tanti – compresi alcuni ex volti di Ballando come Giovanni Ciacci e Anastasia Kuzmina – hanno fatto i loro complimenti a Todaro per il suo gesto.