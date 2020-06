L’attore di Elite ha presentato ufficialmente il suo nuovo fidanzato ai social. Gli ha fatto una bella dedica in occasione del suo compleanno.

Omar Ayuso, protagonista della serie tv targata Netflix, Elite ha trovato l’amore. Quindi, Omari, non è fidanzato solo nella serie, che ha fatto il boom di visualizzazioni, ma anche nella realtà. Qualche giorno fa, l’attore ha presentato il suo nuovo compagno tramite i social.

Quello che sappiamo di lui è che si chiama Alfonso Diaz. I due sembrano essere molto felici insieme e più affiatata che mai. Ayuso aveva fatto una romantica dedica per il compleanno del fidanzato. Già nei mesi scorsi, in realtà, si erano diffusi molti gossip e indiscrezioni sul suo conto. In molti dicevano che fosse fidanzato, ma mai aveva confermato ne smentito questi rumor. Adesso, però, che finalmente ha trovato la sua metà non ha più motivo di nascondersi.

Lui è sicuramente molto certo di questo amore perché presentare il fidanzato ai fan non è cosa di poco conto.

Omar Ayuso presenta il fidanzato

Presentando Alfonso, Omar ha così voluto mettere a tacere tutti i gossip sul suo conto. Da molti mesi, però, sul sul profilo erano comparse numerose foto che lo ritraevano in compagnia di un ragazzo. Questo era proprio il suo Alfonso. Su di lui non sappiamo molto. Probabilmente sarà una persona molto riservata.

Quel che è certo però è che tra tutti e due c’è un grande amore. Omar ha anche pubblicato una foto dove sono abbracciati con una dolce didascalia. “Cosa dire se non trovo le parole giuste. Felici 22 anni e felice vita se non accanto a me”. Poche parole, certo, ma ricche di grande romanticismo e amore. I fan, ovviamente, li hanno inondati di like e commenti molto positivi. Insomma, fidanzato approvato dai follower dell’attore.

La romantica dedica di Omar

Tra Omar e Alonso sembra quindi che ci sia un amore forte e intenso, di quelli che prendono completamente. Anche nella serie Tv, ormai giunta alla sua terza stagione, Omar interpreta il ruolo di un ragazzo omosessuale.

È innamorato di Aron Piper, altro protagonista assoluto di Elite. Tantissimi fan, addirittura, avevano ipotizzato che proprio tra i due attori ci fosse una relazione nella vita reale. Si trattava solamente di finzione e messa in scena perché, come abbiamo visto, la realtà è ben diversa. Intanto Omar è pronto a tornare sul set della quarta stagione di Elite. Un periodo di grande felicità per l’attore che, dopo il successo professionale, si prepara a vivere una bella storia d’amore.