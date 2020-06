Se sulla crisi con Belen Stefano De Martino non si è ancora espresso, ha però postato dei like sui social alla ex Emma Marrone

A quanto pare, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono davvero allontanati, come confermato dalla stessa showgirl argentina. Per il momento il danzatore partenopeo ha preferito non commentare la faccenda. Tuttavia nelle scorse ore pare abbia pubblicato una storia che a molti è sembrata una vera stilettata rivolta alla moglie. Nelle IG Stories del conduttore di Made in Sud è apparsa per la precisione una foto di Massimo Troisi nel film Pensavo fosse amore e invece era un calesse.

Ma dopo pochi minuti tale contenuto è stato eliminato.

Stefano apprezza Emma sui social

Come se non bastasse, alcuni rumors parlano di certi like lasciati da Stefano alla sua storica ex fidanzata Emma Marrone, conosciuta agli albori delle rispettive carriere ad Amici. Ricordiamo che la loro storia e poi la loro rottura proprio per via di Belen aveva riempito le pagine dei rotocalchi nazionali nel 2012. La cantante pare infatti esser stata tradita con la conduttrice argentina, dando vita a una vicenda che ora potrebbe quantomai tornare d’attualità.





Seppur sia difficile un eventuale ritorno di fiamma tra Emma e Stefano De Martino, qualcuno tuttavia ci spera ancora. Nonostante si gridi già sui social a un riavvicinamento tra la salentina e il napoletano, è più probabile che dietro a quei “mi piace” ci sia solo una sana amicizia. Dopo 8 anni, infatti, nessuno dei due ha mai mostrato interesse per un eventuale ritorno, pertanto è più probabile che Stefanone ritorni con Belen.