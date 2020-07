Temptation Island, niente distanziamenti: “Baci senza mascherina”

Niente mascherine né distanziamenti per l'edizione 2020 % di Temptation Island: tutti i concorrenti si sono preventivamente sottoposti a test e isolamento.

Nell’attesa che inizi la prima puntata di Temptation Island, il conduttore Filippo Bisciglia ha già rivelato alcuni particolari della quinta edizione, per esempio il fatto che non ci saranno distanziamenti tra i concorrenti che saranno quindi liberi di scambiarsi effusioni.

Temptation Island senza distanziamenti

Tutti i partecipanti hanno infatti effettuato i test sierologici e vissuto un periodo di isolamento prima di iniziare le registrazioni del programma. Pertanto, essendoci la certezza che nessuno è positivo al coronavirus, baci e abbracci saranno contemplati. “Le emozioni di Temptation saranno senza mascherina e non condizionate dalla pandemia“, ha assicurato Bisciglia.

Non solo i concorrenti, sia fidanzati che tentatori, si sono sottoposti alle analisi ma anche lui stesso e l’intera produzione, per ben due volte.

“Siamo chiusi in una bolla di vetro, super protetti. Non c’è posto più sicuro in Italia che Temptation Island” ha tranquillizzato. Nessuno uscirà infatti dai villaggi se non prima di aver effettuato i controlli del caso, pertanto il rischio contagio è ridotto allo zero.

Via libera quindi anche alla possibilità di non indossare la mascherina durante la messa in onda, cosa che a suo dire sarebbe ridicola. Quanto a eventuali colpi di scena già avvenuti, ha affermato che qualcuno ce n’è già stato, ma i telespettatori sapranno di più soltanto dalle 21:25.

Le coppie dell’edizione si dividono tra vip, vale a dire quelle composte da Antonella Elia e Pietro delle Piane e da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, e nip.