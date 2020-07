La seconda puntata di Temptation Island si è conclusa con il falò di confronto tra Alessandro e Sofia. Ecco cosa è successo.

La seconda puntata della settima stagione di Temptation Island si è conclusa con uno dei momenti più attesi della serata, ovvero il falò di confronto tra Alessandro e Sofia. Ecco cosa è successo.

Alessandro e Sofia a Temptation Island

La prima puntata della settima stagione di Temptation Island è terminata con Alessandro che ha chiesto il falò di confronto a Sofia.

Prima di assistere al tanto atteso confronto viene mostrato un video in cui si vede Alessandro confessare di sentire molto la mancanza della fidanzata, con Sofia che scoppiando in lacrime esclama: “Non ci posso credere”. Vengono poi trasmessi altri filmati in cui si vede Alessandro sostenere di essere stato tradito più volte da Sofia, con quest’ultima che afferma: “Se mi lasci, non è tradimento. È accaduto che lui mi abbia lasciato e io abbia conosciuto poco tempo dopo un’altra persona.

Non è come la racconta lui”. Sofia, quindi, si sfoga con le compagne di avventura e poco dopo si vede il conduttore Bisciglia comunicarle la richiesta del falò di confronto da parte di Alessandro. Prima del falò, inoltre, Alessandro guarda un video in cui si vede Sofia molto vicina ad uno dei tentatori, con l’uomo che non apprezza tali immagini, tanto da dire: “Dice che sto con lei perché non ho alternative.

Si sta innamorando. Questa persona non mi merita, persona falsa e bugiarda, mi ha ucciso dentro”.

Finalmente giunge il momento del falò, con la donna che dopo un bel po’ di attesa raggiunge Alessandro. La coppia finisce per dar vita ad un confronto particolarmente accesso, con l’uomo che contesta alla fidanzata il fatto di essersi troppo avvicinata ad Alex. “Lo baciavi sul collo!”. Sofia quindi risponde: “Ti sei fatto prendere dalla gelosia e ora uscirai con gli stessi dubbi.

Potevo rimanere di là, ma per amore tuo sono qui. Lui per me è un fratello”.

Sofia ed Alessandro, quindi, continuano a discutere mentre vedono i video, con Sofia che alla fine afferma: “Noi dovevamo dimostrare che siamo uniti, anche a chi non ci credeva.

Che ti amo lo hanno capito anche gli alberi della Sardegna“. Per poi aggiungere: “Tu sei così insicuro che dopo 5 giorni hai visto un abbraccio e mi hai chiamato per un confronto. Io sono venuta perché ti conosco”. A quel punto i rapporti fra i due si fanno più distesi, con la donna che dichiara di essere innamorata di lui e Alessandro che sorride. Alla fine, quindi, Alessandro e Sofia sono usciti dal programma insieme.