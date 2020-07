Pierluigi Diaco è tornato sul suo orientamento politico e ha detto: “Voto centrodestra”.

Da ormai molte settimane, Pierluigi Diaco è sempre al centro di molte polemiche. Il conduttore di Rai 1, infatti, aveva fatto abbastanza discutere per la sua scelta di lasciare i social network per dedicarsi completamente alle relazioni e ai rapporti fisici.

Qualche giorno dopo, Diaco, ha anche manifestato apertamente il suo orientamento politico. Il presentatore di Io e Te, poco prima di lasciare i social, Il conduttore, qualche giorno prima, aveva cominciato una polemica con Mario Adinolfi che, dopo aver criticato il programma, aveva cercato di prendervene parte. Diaco si era ‘vendicato’ e aveva pubblicato alcuni messaggi ricevuti da Adinolfi in privato.

La polemica con Adinolfi

Tramite il suo profilo Twitter, Diaco, poco prima di ‘disconnettersi’ completamente dai social, ci ha tenuto a chiarire la sua posizione.

Dal canto suo, Adinolfi, ha voluto precisare la reale portata delle sue parole: “Sulla Rai c’è un’occupazione gay nelle conduzioni. Ho scritto che la tua trasmissione è brutta e in crisi di ascolti. Un confronto ti avrebbe dato una mano a risollevarli”. Da qui, parte il lungo messaggio del conduttore di Rai 1. È partito dalla sua giovinezza e dalla sua formazione di sinistra e del fatto che, una volta cresciuto, ha avuto la possibilità di aprire i suoi orizzonti politici: “Di gentiluomini nella mia giovinezza ne ho conosciuti diversi, tra cui Sandro Curzi e Piero Fassino.

Mi ritengo un liberale e constato che se non stai dalla parte della ‘dittatura’ culturale che conta in Italia ti liquidano con sufficienza”.





Diaco e il suo voto politico

Diaco ha poi voluto continuare e ha chiarito anche un altro punto, molto delicato, legato alla sua sessualità.

“La mia sessualità non è una patente di identità, ma un dettaglio della mia personalità. Sono unito civilmente, sono cattolico e sono un elettore moderato che vota centrodestra. Posso avere lo stesso rispetto di chi vota a sinistra senza essere tacciato di ‘fascismo’? Il buon senso non è né di destra né di sinistra. Del resto Giorgia Meloni, che è prima di tutto mia amica, la vogliamo liquidare come un fenomeno di destra? A me sembra una donna coraggiosa con posizioni anticonvenzionali e affatto ideologiche.

Come del resto Salvini. E i loro elettori”.