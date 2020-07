Alessia Marcuzzi conquista i fan: il maglione senza reggiseno incanta

Alessia Marcuzzi conquista tutti i suoi fan con un outfit unico e senza reggiseno.

Alessia Marcuzzi conquista tutti i suoi fan indossando un maglione senza reggiseno. La conduttrice al momento è al centro del gossip a causa del presunto flirt con Stefano De Martino, che avrebbe causato la rottura della relazione con Belen Rodriguez. Questa bomba è stata lanciata da Dagospia e, anche se tutti e tre i protagonisti hanno smentito, le persone continuano a credere che ci sia un fondo di verità.

Per tenersi lontana dai pettegolezzi, la Marcuzzi ha deciso di godersi una bella vacanza nella costiera amalfitana con la sua famiglia e le sue amiche.

Visualizza questo post su Instagram 🧡🤍 Pic by Mia Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 12 Lug 2020 alle ore 12:27 PDT

Alessia Marcuzzi conquista i fan

Alessia Marcuzzi è molto attiva sui social e in questi giorni sta cercando di tenersi lontana dalle voci sul suo conto.

Uno degli ultimi post pubblicati dalla conduttrice ha conquistato tutti i suoi fan. Stiamo parlando di una foto che la ritrae con un paio di shorts bianche e un maglioncino rosso monospalla, indossato senza reggiseno. Un look molto semplice, che è riuscito a far impazzire i fan. La conduttrice è sempre in perfetta forma e questo look sembra l’ideale per una vacanza a Positano.

Il maglioncino estivo senza reggiseno ha fatto impazzire tutti, confermando che la Marcuzzi riesce ad essere sensuale anche con un abbigliamento più casual. I suoi follower hanno colto anche questa occasione per sottolineare nuovamente la sua grande bellezza e la sua sensualità. La conduttrice sfoggia abiti molto belli, mentre si gode le sue giornate di relax in compagnia di famiglia e amiche. Accanto a lei presente anche il marito Paolo Calabresi Marconi, con cui molti pensano sia in crisi.