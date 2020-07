Ilary Blasi nell'occhio del ciclone per uno scatto sui social: ai fan non è sfuggito un dettaglio.

Ilary Blasi è finita nell’occhio del ciclone per uno scatto provocante postato sui social. I fan della showgirl si sono accorti di un dettaglio piuttosto strano, e non hanno mancato di farglielo notare.

Ilary Blasi: la foto criticata

Ilary Blasi è finita al centro di una vera e propria bufera per una foto condivisa sui social.

Nello scatto la moglie di Totti è ritratta in una posa sensuale, in costume da bagno, durante una giornata al mare. In tanti non hanno però potuto fare a meno di notare che nello scatto la showgirl sembri avere “gambe troppo lunghe” e leggermente “storte”, motivo per cui in molti credono che la foto sia stata modificata con Photoshop.

Visualizza questo post su Instagram Sea,salt,sun Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 14 Lug 2020 alle ore 6:50 PDT



Ilary Blasi come sempre non ha replicato alle critiche, e del resto già nei giorni scorsi era stata fortemente criticata per il suo scatto al supermercato, dove aveva sfoggiato degli shorts rossi che, a detta degli haters, sarebbero stati troppo corti “per una donna della sua età”.

Ilary Blasi non è l’unica ad esser stata criticata dai fan via social per via dei suoi scatti osé: come lei anche Raffaella Fico, Chiara Ferragni e moltissime altre donne famose sono state vittime della gogna social.

La moglie di Totti, che da sempre è poco incline all’uso dei social, ha sempre preferito far finta di niente difronte alla pioggia di critiche o insulti al suo indirizzo. Spesso però chi ne ha preso le difese è stato suo marito, Francesco Totti, che ha risposto personalmente a qualche malcapitato hater.