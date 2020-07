Emma Marrone esprime la sua solidarietà ai cittadini di Palermo: il messaggio di dolore della cantante.

Emma Marrone ha dedicato un messaggio a Palermo esprimendo tutto il suo dolore per il nubifragio che si è abbattuto questi giorni sulla città uccidendo due persone.

Emma Marrone: il messaggio per Palermo

“Un grande abbraccio agli amici di Palermo, sono davvero dispiaciuta”, ha scritto Emma Marrone via social esprimendo tutta la sua solidarietà alla città che, in queste ore, è stata colpita da una violenta bomba d’acqua che ha causato due morti e numerose problematiche per gli automobilisti in tutta la città.

A causa della situazione e dei forti disagi il sindaco Leoluca Orlando ha comunicato lo stato di calamità naturale e ha espresso il proprio dispiacere per quanto successo.





Emma Marrone, da sempre sensibile a problemi e tragedie come questa, non ha mancato di esprimere il proprio dispiacere via social.

La cantante più volte si è espressa con i fan anche per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, e non ha nascosto il suo dolore quando – proprio a causa della pandemia – ha dovuto rinunciare ad esibirsi all’Arena di Verona nel giorno del suo compleanno. La cantante, insieme a molti altri musicisti, ha più volte portato l’attenzione generale anche sulle difficili condizioni in cui si trovano a causa della pandemia i lavoratori dello spettacolo, molti dei quali rimasti senza lavoro.

Sui social su questa tematica si sono espressi Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Laura Pausini e l’attrice Sandra Milo, che si è incatenata difronte a Palazzo Chigi per chiedere che il Governo adottasse subito delle misure volte ad aiutare tutta la categoria dei lavoratori dello spettacolo.